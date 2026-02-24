Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що скептично ставиться до миру в Україні в короткостроковій перспективі.

Про це він заявив під час засідання Коаліції охочих.

Мир в Україні

— Я скептично ставлюся до миру в короткостроковій перспективі. У Росії немає бачення миру — такого, яким ми його бачимо. Тому продовжуємо рухатися, — сказав президент Франції.

Еммануель Макрон погодився з тезою президента Володимира Зеленського, що Сили оборони України мають успіхи на фронті: і військово, економічно і стратегічно ви завдали поразки росіянам.

Президент Франції наголосив, що підтримка України має продовжуватися, зокрема в межах Коаліції охочих та країн Великої сімки (G7).

— Запити України щодо протиповітряної оборони ми почули, — сказав Еммануель Макрон, звертаючись до Зеленського.

А ще французький президент наголосив, що країни Європи мають добре попрацювати над 20-м пакетом санкцій проти Росії. Вже є напрацювання щодо того, який санкційний тиск має здійснюватися.

Макрон зауважив, що Велика Британія проводить активну боротьбу з тіньовим флотом РФ, який незаконно експортує російську нафту. Президент закликав й інші країни чинити так само.

— Ця боротьба з тіньовим флотом є ефективною. Ми нейтралізовуємо бізнес-модель тіньового флоту. Ми говорили з естонськими колегами: там є цікаві пропозиції, — сказав президент Франції.

За його словами, напрацювання гарантій безпеки для України уже на фінальній стадії, і важливо, щоб вони забезпечили тривалий мир.

Макрон наголосив, що Україна цілковито може розраховувати на підтримку Європи.

Джерело : Офіс президента

