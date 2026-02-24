Макрон скептично оцінив шанси на швидкий мир в Україні
- Французький президент погодився із Зеленським щодо успіхів України на фронті та в економічній і стратегічній площині.
- Він наголосив на необхідності продовження підтримки України в межах Коаліції охочих та G7.
- Макрон заявив, що партнери почули запити України щодо ППО.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що скептично ставиться до миру в Україні в короткостроковій перспективі.
Про це він заявив під час засідання Коаліції охочих.
Мир в Україні
— Я скептично ставлюся до миру в короткостроковій перспективі. У Росії немає бачення миру — такого, яким ми його бачимо. Тому продовжуємо рухатися, — сказав президент Франції.
Еммануель Макрон погодився з тезою президента Володимира Зеленського, що Сили оборони України мають успіхи на фронті: і військово, економічно і стратегічно ви завдали поразки росіянам.
Президент Франції наголосив, що підтримка України має продовжуватися, зокрема в межах Коаліції охочих та країн Великої сімки (G7).
— Запити України щодо протиповітряної оборони ми почули, — сказав Еммануель Макрон, звертаючись до Зеленського.
А ще французький президент наголосив, що країни Європи мають добре попрацювати над 20-м пакетом санкцій проти Росії. Вже є напрацювання щодо того, який санкційний тиск має здійснюватися.
Макрон зауважив, що Велика Британія проводить активну боротьбу з тіньовим флотом РФ, який незаконно експортує російську нафту. Президент закликав й інші країни чинити так само.
— Ця боротьба з тіньовим флотом є ефективною. Ми нейтралізовуємо бізнес-модель тіньового флоту. Ми говорили з естонськими колегами: там є цікаві пропозиції, — сказав президент Франції.
За його словами, напрацювання гарантій безпеки для України уже на фінальній стадії, і важливо, щоб вони забезпечили тривалий мир.
Макрон наголосив, що Україна цілковито може розраховувати на підтримку Європи.