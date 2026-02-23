Возможное прекращение аварийной помощи по поставкам электроэнергии из Словакии не повлияет на состояние энергосистемы Украины.

Об этом НЭК Укрэнерго сообщила вечером в понедельник, 23 февраля.

Укрэнерго о прекращении аварийной помощи из Словакии

— Вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. Последний раз Украина просила аварийную помощь у Словакии более месяца назад и в очень ограниченном объеме, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в целом аварийная помощь со словацкого направления поступала в объединенную энергосистему Украины нечасто и носила краткосрочный характер.

В Укрэнерго подчеркнули, что в НЭК пока не поступали официальные документы об одностороннем прекращении действия договора о взаимном предоставлении аварийной помощи со стороны словацкого системного оператора – компании SEPS.

Также в компании отметили, что операторы систем передачи электроэнергии Украины и Словакии – Укрэнерго и SEPS – имеют статус полноправных членов ENTSO-E.

В связи с этим их отношения должны соответствовать правилам деятельности этой организации.

— В настоящее время между Укрэнерго и SEPS заключен договор о предоставлении/получении аварийной помощи из/в ОЭС Украины в/из ЕС Словакии. Кроме того, 23 февраля 2026 года Укрэнерго получило письмо от SEPS о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставке аварийной помощи. Анализ предложения словацкой стороны будет выполнен в кратчайшие сроки, – пояснила НЭК.

В Укрэнерго добавили, что пока речь не идет о каких-либо ограничениях коммерческого импорта электроэнергии из Словакии.

— Распределенная мощность межгосударственных пересечений используется в соответствии с результатами проведенных аукционов, — сообщил украинский системный оператор.

Напомним, премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия с 23 февраля прекращает аварийные поставки электроэнергии в Украину, пока не восстановят транзит нефти из РФ по нефтепроводу Дружба.

