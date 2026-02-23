Словакия с 23 февраля прекращает аварийные поставки электроэнергии в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо.

— С сегодняшнего дня действует правило: если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергосети, такой помощи она не получит, — заявил Фицо.

Премьер добавил, что “это первый взаимный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств”.

— Если украинская сторона продолжит наносить ущерб интересам Словакии в сфере поставок стратегического сырья, словацкое правительство пересмотрит также свои прежние конструктивные позиции относительно членства Украины в Европейском Союзе и подготовит дальнейшие меры, – отметил чиновник.

Речь идет о возобновлении поставок нефти в Словакию через ветку нефтепровода Дружба, пострадавшую от российского удара по Бродам 27 января 2026 года.

Фицо также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прекратил поток газа в Словакию, “нанеся ущерб в размере €500 млн в год”.

По словам главы словацкого правительства, в январе 2026 года объемы аварийных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергетической сети, в два раза превысили показатели за весь 2025 год.

Напомним, ранее Фицо заявил, если в понедельник, 23 февраля, Украина не возобновит поставки нефти в Словакию, страна в ответ прекратит поставки электроэнергии украинской стороне.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что атака России 27 января на нефтяную инфраструктуру Украины вызвала проблемы с транзитом через нефтепровод Дружба и негативно повлияла на энергетическую ситуацию в регионе.

