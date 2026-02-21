МИД Украины назвало шантажом заявления правительств Венгрии и Словакии о возможной остановке поставок электроэнергии в Украину и посоветовало отправлять ультиматумы в Кремль, а не в Киев.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

МИД назвало шантажом угрозы Венгрии и Словакии

— Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики относительно энергоснабжения между нашими странами, — говорится в заявлении МИД.

В документе отмечается, что “такие действия в ситуации массированных и целенаправленных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и попыток Москвы оставить украинцев без электроэнергии, отопления и газа во время экстремальных морозов, являются провокационными, безответственными и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона”.

Сейчас смотрят

Ведомство подчеркивает, что правительства Венгрии и Словакии не только подыгрывают агрессору, но и наносят ущерб собственным энергетическим компаниям, осуществляющим поставки на коммерческой основе.

В МИД добавили, что Украина находится в постоянном контакте с представителями Европейской Комиссии по поводу повреждений украинской энергетической инфраструктуры, нанесенных ежедневными российскими ударами.

Также предоставлена информация о последствиях атак на инфраструктуру нефтепровода Дружба правительствам Венгрии и Словакии.

В МИД добавили, что под ежедневными угрозами новых ракетных атак продолжаются ремонтные работы по обеспечению безопасности и стабилизации.

Отмечается, что Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставок не российской нефти в эти страны.

— Украина всегда была, есть и будет надежным энергетическим партнером ЕС и транзитером энергоресурсов. В то же время, в условиях безосновательных и безответственных угроз, которые звучат из Будапешта и Братиславы в последние дни, Украина рассматривает возможность задействовать Механизм раннего предупреждения, предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, — отмечается в заявлении.

Украина призвала правительства Венгрии и Словакии к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению.

— Ультиматумы следует отправлять в Кремль, а точно не в Киев, — отмечается в заявлении МИД.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что инициирует прекращение экспорта электроэнергии из Словакии в Украину, если Украина до понедельника не обеспечит возобновление транзита российской нефти в Словакию.

Премьер Венгрии Виктор Орбан также пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу Дружба.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.