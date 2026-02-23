Можливе припинення аварійної допомоги з постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на стан енергосистеми України.

Про це НЕК Укренерго повідомила ввечері у понеділок, 23 лютого.

Укренерго про припинення аварійної допомоги зі Словаччини

– Ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України. Останній раз Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі, – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що загалом аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об’єднаної енергосистеми України нечасто і мала короткостроковий характер.

В Укренерго наголосили, що до НЕК наразі не надходили офіційні документи про одностороннє припинення дії договору щодо взаємного надання аварійної допомоги з боку словацького системного оператора – компанії SEPS.

Також у компанії зауважили, що оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини – Укренерго і SEPS – мають статус повноправних членів ENTSO-E.

У зв’язку з цим їхні відносини повинні відповідати правилам діяльності цієї організації.

– Наразі між Укренерго і SEPS укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до ОЕС України до/з ЕС Словаччини. Крім того, Укренерго 23 лютого 2026 року отримала лист від SEPS про перегляд умов оплати за діючим договором про постачання аварійної допомоги. Аналіз пропозиції словацької сторони буде виконано в найкоротші терміни, – пояснила НЕК.

В Укренерго додали, що наразі не йдеться про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини.

– Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується відповідно до результатів проведених аукціонів, – поінформував український системний оператор.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина з 23 лютого припиняє аварійне постачання електроенергії до України, поки не відновлять транзит нафти з РФ нафтопроводом Дружба.

