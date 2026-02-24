Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд дело бывшего заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Дело Андрея Смирнова передали в суд

Андрея Смирнова обвиняют в незаконном обогащении, легализации незаконно полученных денег и взяточничестве в особо крупном размере.

Сейчас смотрят

По данным следствия, в 2020–2022 годах Андрей Смирнов приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн.

Разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составила 15,7 млн грн.

Большую часть приобретенного имущества Андрей Смирнов оформил на родного брата, сохранив за собой право распоряжаться своими активами в полном объеме.

Также в период 2019–2021 годов чиновник незаконно получил деньги, за которые решил построить частные дома общей площадью более 300 кв. м в рекреационной зоне Одесской области.

Для этого чиновник обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря, и передал на строительство почти 6,5 млн грн. Построенными домами пользовался чиновник, хотя изначально их оформили на общество. После сообщения Смирнову о подозрении в мае 2024 года недвижимость переоформили на доверенное лицо.

В 2022 году к чиновнику обратился владелец строительной компании, который предложил заместителю главы Офиса президента взятку в виде работ на сумму $100 тыс. для возведения одного из упомянутых домов на побережье Одесской области.

За эту взятку владелец строительной компании просил посодействовать, чтобы Антимонопольный комитет отменил результаты тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере должна выиграть его компания.

Заместитель главы ОПУ согласился на предложение взятки. Антимонопольный комитет затем принял “нужное” решение.

В мае 2024 года бывшему заместителю главы ОПУ Андрею Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении, а в апреле 2025 года – в легализации незаконно приобретенных средств и принятии взятки.

Источник : НАБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.