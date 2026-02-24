Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили до суду справу колишнього заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Справу Андрія Смирнова передали до суду

Андрія Смирнова обвинувачують у незаконному збагаченні, легалізації незаконно отриманих грошей та хабарництві в особливо великому розмірі.

За даними слідства, у 2020–2022 роках Андрій Смирнов набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.

Різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

Більшу частину набутого майна Андрій Смирнов оформив на рідного брата, водночас зберігши за собою право розпоряджатися своїми активами у повному обсязі.

Також в період 2019–2021 років посадовець незаконно отримав гроші, за які вирішив побудувати приватні будинки загальною площею понад 300 кв. м у рекреаційній зоні Одеської області.

Задля цього посадовець звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав на будіництво майже 6,5 млн грн. Побудованими будинками користувався посадовець, хоча спочатку їх оформили на товариство. Після повідомлення Смирнову про підозру у травні 2024 року нерухомість переоформили на довірену особу.

У 2022 році до посадовця звернувся власник будівельної компанії, який запропонував заступнику голови Офісу президента хабар у вигляді робіт на суму $100 тис. для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі Одещини.

За цей хабар власник будівельної компанії просив посприяти, щоб Антимонопольний комітет скасував результати тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері має виграти його компанія.

Заступник голови ОПУ погодився на пропозицію хабаря. Антимонопольний комітет потім ухвалив “потрібне” рішення.

У травні 2024 року колишньому заступнику голови ОПУ Андрію Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні, а у квітні 2025 року – у легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті хабаря.

