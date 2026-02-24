Міністр енергетики Денис Шмигаль разом із європейськими посадовцями оглянув одну з київських ТЕЦ, яку знищили російські удари. Вона забезпечувала теплом 500 тис. жителів столиці.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram у вівторок, 24 лютого.

Шмигаль та міжнародні партнери відвідали київську ТЕЦ

Із наслідками атак РФ ознайомилися президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александр Стубб, глави урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Норвегії, Хорватії та Швеції, а також представники міністерств і високопосадовці.

Зараз дивляться

За словами Дениса Шмигаля, на території таких об’єктів війна перестає бути абстрактною статистикою чи зображенням з екрана.

– Тут видно, що Росія воює проти світла, проти тепла, проти нормальності і можливості жити, – написав він.

Як зазначив міністр, теплоелектроцентраль забезпечувала теплом 500 тис. жителів Києва.

Протягом чотирьох років війни підприємство зазнало 13 ракетних і дронових атак, дев’ять із яких відбулися за останні пів року.

Після січневого удару станція припинила виробництво електроенергії. У лютому внаслідок обстрілу п’ятьма балістичними ракетами зупинили виробництво тепла.

Без опалення залишилися понад 1 100 багатоквартирних будинків, 118 шкіл і дитячих садків та 18 лікарень.

– Це одночасно місце злочину та доказ російського варварства, але і місце нашої стійкості, партнерства і солідарності. Після кожного удару – ремонт, часто під ризиком повторних атак. І я вдячний кожній країні, яка надає необхідне для відновлення обладнання, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого Росія здійснила масований удар по Києву та Київській області із застосуванням балістичних ракет і дронів-камікадзе.

У столиці зазнали пошкоджень кілька багатоповерхових будинків на лівому й правому берегах Дніпра. Унаслідок обстрілів сталися пожежі, були постраждалі.

У компанії ДТЕК заявили, що тоді війська РФ завдали найпотужнішого від початку року удару по енергетичній системі. Під обстрілом опинилася Дарницька ТЕЦ, по якій противник випустив п’ять ракет.

Фото: Денис Шмигаль

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.