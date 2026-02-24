Еврокомиссия выделяет €920 млн на стабилизацию энергосистемы Украины до следующей зимы 2026–2027 гг., заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом она сказала в Киеве во время своего выступления на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским и президентом Европейского Совета Антониу Коштой.

Новый пакет энергетической поддержки Украины

Европейская Комиссия является крупнейшим донором энергетической поддержки для Украины — уже более 2 млрд евро помощи с начала войны ЕС предоставил Украине, сказала Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз передал Украине более 11 тыс. генераторов, большая часть поступила в январе.

— Мы будем продолжать поддержку Украины. И именно поэтому у нас есть новый пакет в €100 млн на неотложные вещи. Эти €100 млн можно уже инвестировать — товары есть на рынке. Мы помогали вам этой зимой, и мы уже готовимся к следующей, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия разработала новый план на 2026-2027 годы, который будет включать €920 млн на стабилизацию энергосистемы Украины.

По словам президента Европейской Комиссии, этот пакет в €920 млн обеспечит стабильное поступление электроэнергии в Украину, будет способствовать децентрализации производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Эти деньги также пойдут на ремонт и модернизацию электросетей и ТЭЦ.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, в марте состоится встреча энергетического Рамштайна, чтобы Украина получила именно те ресурсы и товары, в которых нуждается.

Президент Еврокомиссии также заявила, что российские атаки на нефтепровод Дружба оказали непосредственное влияние на энергетическую безопасность в Европейском Союзе.

Источник : Офіс президента

