Єврокомісія виділяє €920 млн на стабілізацію енергосистеми України до наступної зими 2026–2027 рр., заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейська Комісія є найбільшим донором енергетичної підтримки для України — вже понад 2 млрд євро допомоги від початку війни ЄС надав Україні, сказала Урсула фон дер Ляєн.

Євросоюз передав Україні більш ніж 11 тис. генераторів, більша частина надійшла у січні.

— Ми будемо продовжувати підтримку Україні. І саме тому маємо новий пакет у €100 млн на нагальні речі. Ці €100 млн можна вже інвестувати — товари є на ринку. Ми допомагали вам цієї зими, і ми вже готуємося до наступної, — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісія розробила новий план на 2026-2027 роки, який включатиме €290 млн на стабілізацію енергосистеми України.

За словами президентки Європейської Комісії, цей пакет у €920 млн забезпечить стабільне надходження електроенергії до України, сприятиме децентралізації вироблення електроенергії з відновлювальних джерел.

Ці гроші також підуть на ремонт та модернізацію електромереж та ТЕЦ.

За словами Урсули фон дер Ляєн, у березні пройде зустріч енергетичного Рамштайну, щоб Україна отримала саме ті ресурси та товари, які потребує.

Президентка Єврокомісії також заявила, що російські атаки на нафтопровід Дружба мали безпосередній вплив на енергетичну безпеку в Європейському Союзі.

