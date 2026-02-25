Новая трехсторонняя встреча и ПВО: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
- Во время сегодняшнего телефонного разговора Владимир Зеленский и Дональд Трамп обговорили вопросы, над которыми представители США и Украины будут работать в Женеве 26 февраля.
- Глава нашего государства отметил, что двухсторонняя встреча позволит перейти к переговорам на уровне лидеров.
- Зеленский добавил, что президент Дональд Трамп поддерживает такую последовательность шагов, поскольку такой подход может помочь наконец-то закончить войну в Украине.
Президент Владимир Зеленский и глава Штатов Дональд Трамп во время сегодняшнего телефонного разговора обговорили предстоящую двухстороннюю встречу в Женеве.
Зеленский и Трамп провели разговор: о чем говорили лидеры
Как сообщил глава нашего государства в Telegram, во время разговора с Трампом, а также его представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, стороны обсудили завтрашнюю двустороннюю встречу в Женеве.
— Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, за работу для окончания войны. Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта, — проинформировал Зелеский.
Он подчеркнул, что стороны рассчитают, что встреча позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. Зеленский отметил, что президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов и добавил, что только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и, наконец, закончить войну.
К тому же, президент отметил, что Украина очень ценит программу PURL.
— Эта зима – самая сложная для Украины, но ракеты для систем ПВО, которые мы можем закупать у США, очень помогают проходить через все эти вызовы и защищать жизнь, — добавил он.
Напомним, что сегодня Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров 26 февраля встретится с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить новый этап переговоров о мире и пакет восстановления Украины.
Фото: Владимир Зеленский/Telegram