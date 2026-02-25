Секретарь СНБО Рустем Умеров 26 февраля встретится с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить новый этап переговоров о мире и пакет восстановления Украины.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

Первая двусторонняя встреча Украина-США: что известно

Владимир Зеленский подчеркнул, что речь идет о первой двусторонней встрече с американскими представителями.

Первым вопросом, который будет обсуждаться, по его словам, станет prosperity package, то есть пакет восстановления Украины.

Еще одним важным аспектом, как отметил Зеленский, будет подготовка к трехсторонней встрече с Россией, которая состоится, как ожидается, в начале марта.

Также Владимир Зеленский добавил, что Рустем Умеров получил отдельное задание по обсуждению деталей нового обмена пленными.

По информации пресс-секретаря секретаря СНБО Дианы Давитян, встреча Умерова с американскими переговорщиками состоится в Женеве.

Ранее Стив Виткофф заявил, что посетит Женеву вместе с Кушнером и встретится там с Умеровым. Он пояснил, что целью встречи является продолжение диалога и изучение различных вариантов того, как можно заключить мирное соглашение.

