Зеленский анонсировал новый этап переговоров: от пакета восстановления до подготовки встречи с РФ
- Владимир Зеленский анонсировал первую двустороннюю встречу Украины и США в Женеве, где обсудят prosperity package — пакет восстановления и устойчивости Украины.
- Украина готовится к трехсторонним переговорам с РФ, которые могут состояться в начале марта.
Секретарь СНБО Рустем Умеров 26 февраля встретится с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить новый этап переговоров о мире и пакет восстановления Украины.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
Первая двусторонняя встреча Украина-США: что известно
Владимир Зеленский подчеркнул, что речь идет о первой двусторонней встрече с американскими представителями.
Первым вопросом, который будет обсуждаться, по его словам, станет prosperity package, то есть пакет восстановления Украины.
Еще одним важным аспектом, как отметил Зеленский, будет подготовка к трехсторонней встрече с Россией, которая состоится, как ожидается, в начале марта.
Также Владимир Зеленский добавил, что Рустем Умеров получил отдельное задание по обсуждению деталей нового обмена пленными.
По информации пресс-секретаря секретаря СНБО Дианы Давитян, встреча Умерова с американскими переговорщиками состоится в Женеве.
Ранее Стив Виткофф заявил, что посетит Женеву вместе с Кушнером и встретится там с Умеровым. Он пояснил, что целью встречи является продолжение диалога и изучение различных вариантов того, как можно заключить мирное соглашение.