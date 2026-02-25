В Киеве частично возобновляют работу электротранспорта: список маршрутов
- В Киеве на правом берегу возобновляют работа некоторых троллейбусных, трамвайных, а также автобусных маршрутов.
- Это стало возможным благодаря улучшению ситуации в энергосистеме и увеличению лимитов электроснабжения.
- На левом берегу столицы временно усилят работу отдельных автобусных маршрутов для обеспечения перевозок пассажиров.
В Киеве с 26 февраля постепенно возобновляют работу электротранспорта на правом берегу.
Список маршрутов электротранспорта в Киеве
Как сообщает КГГА, в связи с улучшением ситуации в энергосистеме и увеличением лимитов электроснабжения, Киевпасстранс начинает частичное возобновление движения электротранспорта.
На данный момент техническая возможность позволяет восстановить движение электротранспорта на правом берегу столицы.
С завтрашнего дня возобновляют работу некоторые троллейбусные, трамвайные, а также автобусные маршруты.
Троллейбусные маршруты:
- № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 33, 3 40-К, 41, 42, 44, 45.
Трамвайные маршруты:
- №1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Автобусные маршруты:
- №11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.
— Восстановление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы, произойдет после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при отсутствии новых повреждений инфраструктуры, — сообщает КГГА.
Отмечается, что для обеспечения перевозок пассажиров на левом берегу временно усилят работу отдельных автобусных маршрутов.
Специалисты транспортной отрасли совместно с энергетиками работают над скорейшим восстановлением полноценной работы общественного транспорта столицы.
О дальнейших изменениях будет сообщаться дополнительно.