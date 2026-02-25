В Киеве с 26 февраля постепенно возобновляют работу электротранспорта на правом берегу.

Список маршрутов электротранспорта в Киеве

Как сообщает КГГА, в связи с улучшением ситуации в энергосистеме и увеличением лимитов электроснабжения, Киевпасстранс начинает частичное возобновление движения электротранспорта.

На данный момент техническая возможность позволяет восстановить движение электротранспорта на правом берегу столицы.

С завтрашнего дня возобновляют работу некоторые троллейбусные, трамвайные, а также автобусные маршруты.

Троллейбусные маршруты:

№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 33, 3 40-К, 41, 42, 44, 45.

Трамвайные маршруты:

№1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Автобусные маршруты:

№11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

— Восстановление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы, произойдет после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при отсутствии новых повреждений инфраструктуры, — сообщает КГГА.

Отмечается, что для обеспечения перевозок пассажиров на левом берегу временно усилят работу отдельных автобусных маршрутов.

Специалисты транспортной отрасли совместно с энергетиками работают над скорейшим восстановлением полноценной работы общественного транспорта столицы.

О дальнейших изменениях будет сообщаться дополнительно.

