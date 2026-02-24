В среду в большинстве областей будут действовать графики отключений электроэнергии для потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 25 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.

Причина введения ограничительных мер – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, в марте состоится встреча Украины и европейских партнеров по вопросам энергетики – энергетический Рамштайн.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕК является крупнейшим донором энергетической поддержки для Украины.

С начала полномасштабной войны Евросоюз предоставил более 11 тыс. генераторов.

По словам фон дер Ляйен, разработан план на зиму 2026–2027 годов. Он предусматривает помощь в размере €920 млн на стабилизацию энергетической системы в Украине.

Деньги будут направлены на стабильное поступление электроэнергии по всей стране.

