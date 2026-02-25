У Києві з 26 лютого поступово відновлюють роботу електротранспорту на правому березі.

Список маршрутів електротранспорту у Києві

Як повідомляє КМДА, у зв’язку з покращенням ситуації в енергосистемі та збільшенням лімітів електропостачання, Київпастранс починає часткове відновлення руху електротранспорту.

Наразі технічна можливість дозволяє відновити рух електротранспорту на правому березі столиці.

Відзавтра відновлюють роботу деякі тролейбусні, трамвайні, а також автобусні маршрути.

Тролейбусні маршрути:

№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Трамвайні маршрути:

№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Автобусні маршрути:

№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

– Відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури, – повідомляє КМДА.

Зазначається, що для забезпечення перевезень пасажирів на лівому березі тимчасово посилять роботу окремих автобусних маршрутів – туди переспрямують частину вивільненого рухомого складу.

Фахівці транспортної галузі спільно з енергетиками працюють над якнайшвидшим відновленням повноцінної роботи громадського транспорту столиці.

Про подальші зміни буде повідомлятися додатково.

