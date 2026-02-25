Пріоритетом України є захист 230 енергетичних об’єктів, частину з яких оберігають системи протиповітряної оборони Nasams.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.

Зеленський про захист енергетики

За його словами Зеленського, всі зенітні ракетні комплекси Nasams захищають енергетику України.

Президент розповів, що на території України є пріоритетних 230 об’єктів, які треба зберігати. Він зазначив, що загалом їх більше, однак йдеться про критично важливі для захисту.

– У нас є Nasams, є ця інфраструктура. Це не про одну, дві системи – це більше. Не хочу ділитися тут конкретною кількістю. Частину з них оберігали Nasams, – уточнив він.

Як стверджує Зеленський, російські війська під час зимових атак використовували не лише крилаті, а й балістичні ракети. Він розповів, що Україна отримала від США пакети PAC-2 і PAC-3. Однак PAC-2 не працює проти балістики, сказав президент.

Зеленський пояснив, що Україна використала цю можливість від США через програму PURL. Він розповів, що Норвегія була одним з найбільших і найшвидших донорів у цю програму.

За чотири роки відбиття повномасштабного вторгнення українська протиповітряна оборона знищила понад 140 тис. повітряних цілей, захищаючи небо від масованих атак РФ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, серед знешкоджених цілей – 86 аеробалістичних ракет Кинджал, понад 3 тис. крилатих ракет типів Калібр і Х-101, а також майже 45 тис. ударних дронів-камікадзе.

