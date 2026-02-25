Зеленский о ядерных заявлениях РФ: это подготовка к переговорам
- Зеленский назвал ядерные заявления РФ политическим давлением перед переговорами
- Президент призвал ядерные государства, в том числе США, отреагировать.
- Великобритания и Франция опровергли обвинения Москвы.
Президент Владимир Зеленский назвал ядерные заявления России политическим давлением в преддверии трехсторонней встречи делегаций Украины, США и РФ.
Об этом он сказал во время совместного общения со СМИ вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
– Мне кажется, что всегда опасно, когда они играют с этими словами – ядерное оружие. И очень хотелось бы, чтобы на это реагировали другие страны, другие ядерные государства, прежде всего, США могли бы, мне кажется, дать им соответствующий месседж, – сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что когда Россия не добивается успехов на поле боя, она начинает говорить о якобы существовании ядерного оружия в Украине.
– Поэтому я думаю, что это подготовка и к трехсторонним встречам, это такое политическое давление, – сказал Президент.
Ранее Великобритания опровергла заявления РФ о том, что Лондон и Франция планируют передать Украине ядерное оружие.
Такие обвинения прозвучали после заявлений российской службы внешней разведки, утверждавшей о намерениях передать Киеву ядерные боеприпасы или “грязную бомбу”, не предоставив никаких доказательств.
Впоследствии заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае реализации такого сценария Россия могла бы применить ядерное оружие против Великобритании, Украины и Франции при необходимости.