Президент Владимир Зеленский назвал ядерные заявления России политическим давлением в преддверии трехсторонней встречи делегаций Украины, США и РФ.

Зеленский о ядерных заявлениях РФ

Об этом он сказал во время совместного общения со СМИ вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

– Мне кажется, что всегда опасно, когда они играют с этими словами – ядерное оружие. И очень хотелось бы, чтобы на это реагировали другие страны, другие ядерные государства, прежде всего, США могли бы, мне кажется, дать им соответствующий месседж, – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что когда Россия не добивается успехов на поле боя, она начинает говорить о якобы существовании ядерного оружия в Украине.

– Поэтому я думаю, что это подготовка и к трехсторонним встречам, это такое политическое давление, – сказал Президент.

Ранее Великобритания опровергла заявления РФ о том, что Лондон и Франция планируют передать Украине ядерное оружие.

Такие обвинения прозвучали после заявлений российской службы внешней разведки, утверждавшей о намерениях передать Киеву ядерные боеприпасы или “грязную бомбу”, не предоставив никаких доказательств.

Впоследствии заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае реализации такого сценария Россия могла бы применить ядерное оружие против Великобритании, Украины и Франции при необходимости.

