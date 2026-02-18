Эстония готова при необходимости разместить на своей территории ядерное оружие союзников.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает телеканал ERR.

Ядерное оружие в Эстонии

По словам министра, целью внешней политики Эстонии является давление на Россию и поддержка Украины. Приоритет — территориальная целостность Украины.

Сейчас смотрят

На прошлой неделе президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава должна добиваться собственных ядерных гарантий. Ряд европейских стран сделал аналогичные заявления, поскольку отношения с США изменились за последний год.

Глава МИД Эстонии считает, что Европа не должна отказываться от ядерного сдерживания в рамках всего НАТО. Что касается Эстонии, то страна при необходимости готова разместить на своей территории ядерное оружие союзника.

— Размещение ядерного оружия здесь, на нашей территории — мы не против этого. У нас нет доктрины, в которой мы бы каким-то образом исключили, если НАТО сочтет это необходимым, размещение ядерного оружия на территории Эстонии, — сказал министр Маргус Цахкна.

13 февраля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ведет переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном о создании общего европейского ядерного щита.

Ранее сообщалось, что Макрон якобы в феврале планирует предложить французский “ядерный зонтик” остальной Европе. Об этом президент Франции говорил еще в 2025 году. Он тогда напомнил, что американцы держат ядерные бомбы на самолетах в Бельгии, Германии, Италии и Турции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.