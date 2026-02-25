Президент Володимир Зеленський назвав ядерні заяви Росії політичним тиском напередодні тристоронньої зустрічі делегацій України, США та РФ.

Про це він сказав під час спільного спілкування зі ЗМІ разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

Зеленський про ядерні заяви РФ

– Мені здається, що завжди небезпечно, коли вони граються з цими словами – ядерна зброя. І дуже хотілося б, щоб на це реагували інші країни, інші ядерні держави, передусім США могли б, мені здається, дати їм відповідний меседж, – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що коли Росія не досягає успіхів на полі бою, вона починає говорити про нібито існування ядерної зброї в Україні.

– Тому я думаю, що це підготовка і до трьохсторонніх зустрічей, це такий політичний тиск, – сказав президент.

Раніше Велика Британія спростувала заяви РФ про те, що Лондон і Франція нібито планують передати Україні ядерну зброю.

Такі звинувачення пролунали після заяв російської Служби зовнішньої розвідки, яка стверджувала про наміри передати Києву ядерні боєприпаси або “брудну бомбу”, не надавши жодних доказів.

Згодом заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що у разі реалізації такого сценарію Росія могла б застосувати ядерну зброю проти Великої Британії, України та Франції за необхідності.

