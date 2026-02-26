Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс готов объехать все заводы-производители, чтобы ускорить передачу ракет Украине.

Представитель ЕС готов отправиться на поиск ракет для Украины

Европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс выразил готовность отправиться в так называемый “ракетный тур” и в ходе него обсудить с промышленниками и правительствами разных стран Европы возможности увеличения производства и быстрой передачи ракет Украине.

– Мы действительно понимаем проблему. Мы посетили здесь производителей ракет – они очень сильные и качественые, и Европа может многое перенять от украинцев, – сказал Кубилюс в эксклюзивном блиц-интервью агентству Интерфакс-Украина во время своего визита в Киев.

В то же время еврокомиссар отметил, что для противовоздушной обороны Украины необходимы ракеты, которые производятся в странах Европы или США.

— Я готов отправиться в так называемый “ракетный тур” — посетить все европейские заводы, которые производят ракеты, поговорить с промышленниками о том, могут ли они существенно увеличить производство, чтобы реально удовлетворить потребности Украины. Мы также должны провести переговоры с правительствами о возможности “открыть” свои запасы ракет, чтобы Украина могла получить их очень быстро, а затем пополнить эти запасы за счет наращенного производства, — сказал комиссар.

Он добавил, что “это один из приоритетов, на которых мы фокусируемся”.

Кроме того, Кубилюс подчеркнул, что опыт Украины в противобаллистической обороне уникален.

— Мы понимаем, что у украинцев очень специфические знания — например, в сфере противобаллистической обороны. Есть вызовом то, что россияне модернизируют свои баллистические ракеты, чтобы изменять траекторию в полете, и традиционные системы, такие как Patriot, SAMP/T или IRIS-T, имеют некоторые проблемы с перехватом этих российских баллистических ракет. Сотрудничество между украинскими производителями, оборонными экспертами и европейскими производителями ракет будет чрезвычайно важным, ведь противобаллистическую оборону также необходимо модернизировать на европейском и западном уровнях, — заявил он.

Комиссар добавил, что в контексте поддержки Украины наращивание производства ракет является одним из главных вызовов для Европы.

