Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс готовий об’їхати всі заводи-виробники, щоб пришвидшити передання ракет Україні.

Представник ЄС готовий вирушити на пошук ракет для України

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс висловив готовність вирушити у так званий ракетний тур та під час нього обговорити з промисловцями та урядами різних країн Європи можливості збільшення виробництва та швидкого передання ракет Україні.

– Ми справді розуміємо проблему. Ми відвідали тут виробників ракет — вони дуже сильні й якісні, і Європа може багато чого перейняти від українців, — сказав Кубілюс в ексклюзивному бліцінтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна під час свого візиту до Києва.

Водночас єврокомісар зауважив, що для протиповітряної оборони України необхідні ракети, які виробляються в країнах Європи або в США.

– Я готовий вирушити в так званий ракетний тур — відвідати всі європейські заводи, що виробляють ракети, поговорити з промисловцями про те, чи можуть вони суттєво збільшити виробництво, щоб реально задовольнити потреби України. Ми також маємо провести переговори з урядами щодо можливості “відкрити” свої запаси ракет, щоб Україна могла отримати їх дуже швидко, а потім поповнити ці запаси за рахунок нарощеного виробництва, — сказав комісар.

Він додав, що “це один із пріоритетів, на яких ми фокусуємося”.

Крім того, Кубілюс наголосив, що досвід України в протибалістичній обороні є унікальним.

– Ми розуміємо, що українці мають дуже специфічні знання — наприклад, у сфері протибалістичної оборони. Є викликом те, що росіяни модернізують свої балістичні ракети, щоб змінювати траєкторію в польоті, і традиційні системи, такі як Patriot, SAMP/T чи IRIS-T, мають деякі проблеми з перехопленням цих російських балістичних ракет.

Співпраця між українськими виробниками, оборонними експертами та європейськими виробниками ракет буде надзвичайно важливою, адже протибалістичну оборону також необхідно модернізувати на європейському та західному рівні, — заявив він.

Комісар додав, що в контексті підтримки України нарощування виробництва ракет є одним із головних викликів для Європи.

