Половина пакета ПВО уже в Украине, но ракеты к Patriot еще нужны — Зеленский
Два дня назад Украина получила часть пакета противовоздушной помощи, однако все еще нуждается в большем количестве ракет для систем Patriot.
Об этом во время открытия Коалиции желающих заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Пакет ПВО для Украины: что известно
Владимир Зеленский поблагодарил союзников за последний пакет противовоздушной помощи и подчеркнул, что половина обещанной ПВО уже в Украине.
Однако он добавил, что Украина все еще нуждается в ракетах PAC-2 и PAC-3 от США.
По его словам, Киев запланировал ряд быстрых шагов в рамках подготовки к возможным вызовам следующей зимой.
