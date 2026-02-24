Два дня назад Украина получила часть пакета противовоздушной помощи, однако все еще нуждается в большем количестве ракет для систем Patriot.

Об этом во время открытия Коалиции желающих заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Пакет ПВО для Украины: что известно

Владимир Зеленский поблагодарил союзников за последний пакет противовоздушной помощи и подчеркнул, что половина обещанной ПВО уже в Украине.

Однако он добавил, что Украина все еще нуждается в ракетах PAC-2 и PAC-3 от США.

По его словам, Киев запланировал ряд быстрых шагов в рамках подготовки к возможным вызовам следующей зимой.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров представил план войны на следующие три года.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому парламенту 24 февраля 2026 года заявил, что в свободном мире не должно быть места российской нефти, планам вторжения или любым преступникам из РФ.

