Адміністрація США продовжує посилювати тиск на Москву та наполягає на необхідності дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Рубіо про врегулювання війни

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо наголосивши, що конфлікт не має військового розв’язання.

За його словами, Сполучені Штати не згортають підтримки Києва та водночас продовжують санкційний тиск на Росію.

– Адміністрація продовжує посилювати тиск на Москву. Наприклад, Президент запровадив додаткові санкції наприкінці минулого року проти їхньої нафтової компанії Роснефть. Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії і ми не запроваджуємо санкції проти України, – сказав Рубіо.

Держсекретар зауважив, що Трамп цінує той факт, що він єдиний світовий лідер, який має хоч якийсь шанс у світі зібрати ці дві сторони за столом переговорів.

– Ми єдина країна або єдина організація на планеті, якій вдалося досягти того, щоб російські та українські переговорники сідали за стіл переговорів і розмовляли один з одним, – сказав він.

Рубіо підкреслив, що роль США як посередника є критично важливою для подальших спроб дипломатичного врегулювання.

– І для такої жахливої війни, як ця, це дуже важлива позиція для нас, в якій ми не хочемо відступати, бо якщо ми відмовимося або якщо ми це вилучимо, то хто це зробить? ООН не збирається цього робити. Франція не збирається цього робити. ЄС не збирається цього робити. Росіяни навіть не розмовлятимуть з ними. Ця війна буде врегульована шляхом переговорів, і зараз ми єдина країна у світі, яка може бути каталізатором переговорів. Якщо ми відмовимося від цієї ролі, ніхто інший не зможе цього зробити, – додав Рубіо.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати Америки не хочуть змушувати будь-кого з учасників процесу завершення російсько-української війни ухвалювати майбутню угоду про врегулювання.

