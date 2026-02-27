Подрядчики вывели более 50 млн гривен благодаря схеме хищения средств, выделенных на аварийно-восстановительные работы Трипольской теплоэлектростанции после российских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Хищение на восстановлении Трипольской ТЭС: что известно

Отмечается, что расследование СБУ, Нацполиции и Генпрокуратуры установило, что схему организовали руководители двух подрядных компаний, которые выполняли строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах.

Сейчас смотрят

– В период с 2023 по 2025 годы предприятия выиграли тендеры и заключили договоры на выполнение госзаказов по восстановлению Трипольской ТЭС на общую сумму более 500 млн грн. По материалам дела, дельцы искусственно завышали стоимость услуг, стройматериалов и технического оборудования при ремонте энергообъекта, а полученную разницу распределили между всеми участниками схемы, – говорится в сообщении.

Так, к примеру, подрядчики закупали рабочие материалы у подконтрольных фирм, где стоимость была на 30 процентов выше рыночной.

Это позволило им вывести на счета аффилированных компаний и обналичить почти 50 млн грн.

Ведомство подчеркнуло, что первый этап обысков позволил изъять у фигурантов по месту их жительства компьютерную технику, мобильные телефоны и черновую документацию с доказательствами противоправной сделки.

Также у них нашли более 19 млн грн наличных.

СБУ отметило, что шестерым фигурантам, трое из которых являются организаторами схемы, сообщили о подозрении в:

присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах организованной группой ( ч. 5 ст. 191 УК );

легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем ( ч. 3 ст. 209 УК ).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также, по словам Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, подозреваемые привлекли родственников и близких лиц, создав сеть подконтрольных компаний.

На публичные закупки они подавали согласованные между собой предложения с заранее завышенными ценами, поэтому конкуренция существовала только на бумаге.

– В результате – договоры заключались по заведомо завышенной стоимости. Цены на некоторые товары и услуги накручивали в несколько раз. Далее – еще проще. Разница между реальной ценой и той, что в документах, получалась наличными, – пояснил он.

Кравченко добавил, что для отмывания этих средств участники заключали фиктивные договоры с предприятиями теневого сектора, которые занимались обналичиванием. А так называемые курьеры системно доставляли наличные в офисы участников схемы.

Он уточнил, что двое фигурантов дела в настоящее время находятся под домашним арестом, в отношении еще троих в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 51 млн грн каждому. Местонахождение еще одного человека устанавливается.

Напомним, только в 2024 году правительство выделило более 1,5 млрд на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС.

11 апреля 2024 года россияне ракетами ударили по Трипольской ТЭС. Электростанция была уничтожена полностью.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.