Підрядники вивели понад 50 млн гривень завдяки схемі розкрадання коштів, які виділили на аварійно-відновлювальні роботи Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Розкрадання на відновленні Трипільської ТЕС: що відомо

Зазначається, що розслідування СБУ, Нацполіції на Генпрокуратури встановило, що схему організували керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах.

– У період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відбудови Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн грн. За матеріалами справи, ділки штучно завищували вартість на послуги, будматеріали і технічне обладнання під час ремонту енергооб’єкта, а отриману різницю розподілили між усіма учасниками схеми, – йдеться у повідомленні.

Так, до прикладу, підрядники закуповували робочі матеріали у підконтрольних фірм, де вартість була на 30 відсотків вища за ринкову.

Це дозволило їм вивести на рахунки афілійованих компаній та обготівкувати майже 50 млн грн.

Відомство наголосило, що перший етап обшуків дозволив вилучити у фігурантів за місцем їхнього проживання комп’ютерну техніку, мобільні телефони і чорнову документацію із доказами протиправної оборудки.

Також у них знайшли понад 19 млн грн готівки.

СБУ зауважило, що шістьом фігурантам, троє з яких є організаторами схеми, повідомили про підозру у:

привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах організованою групою ( ч. 5 ст. 191 КК );

легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом ( ч. 3 ст. 209 КК ).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також за словами Генерального прокурора України Руслана Кравченка, підозрювані залучили родичів та близьких осіб, створивши мережу підконтрольних компаній.

На публічні закупівлі вони подавали узгоджені між собою пропозиції із заздалегідь завищеними цінами, тож конкуренція існувала лише на папері.

– Як результат – договори укладалися за завідомо завищеною вартістю. Ціни на деякі товари та послуги накручували у кілька разів. Далі − ще простіше. Різницю між реальною ціною і тією, що в документах, отримували готівкою, – пояснив він.

Кравченко додав, що для відмивання цих коштів учасники укладали фіктивні договори з підприємствами тіньового сектору, які займалися обготівковуванням. А так звані кур’єри системно доставляли готівку до офісів учасників схеми.

Він уточнив, що двоє фігурантів справи наразі перебувають під домашнім арештом, щодо ще трьох до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 51 млн грн кожному. Місцезнаходження ще однієї особи встановлюється.

Нагадаємо, тільки у 2024 році уряд виділив понад 1,5 млрд для відновлення Зміївської і Трипільської ТЕС.

11 квітня 2024 року росіяни ракетами вдарили по Трипільській ТЕС. Електростанція була знищена вщент.

