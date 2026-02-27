Для участия в вступительной кампании 2026 года абитуриентам прежде всего необходимо преодолеть минимальные пороговые баллы НМТ.

Если хотя бы по одному предмету этот минимум не набран, результаты тестирования вообще нельзя будет использовать для поступления ни в одно высшее учебное заведение. В таком случае придется сдавать НМТ повторно уже в следующем году.

Какой проходной балл на НМТ в 2026 году и какое минимальное количество баллов, читайте в нашем материале.

Минимальные пороговые баллы НМТ 2026

Минимальные баллы — это только допуск, а не гарантия зачисления в вузы. Каждый университет и каждая специальность имеют свои требования к абитуриентам. Они зависят от популярности направления, количества бюджетных мест и того, идет ли речь об обучении на бюджете или контракте.

Чтобы пройти порог и иметь право участвовать в поступлении, по каждому предмету НМТ нужно набрать не менее 100 баллов по шкале 100–200.

Сколько нужно набрать баллов, чтобы сдать НМТ 2026:

украинский язык — 8 из 45;

математика — 5 из 32;

история Украины — 9 из 54;

иностранный язык — 5 из 32;

биология — 7 из 46;

физика — 5 из 32;

химия — 5 из 32;

география — 7 из 46;

украинская литература — 7 из 45.

Даже очень высокий результат по одному предмету не компенсирует провал по другому. Порог необходимо преодолеть по каждому тесту отдельно, иначе участие в вступительной кампании будет невозможным.

Если абитуриент не преодолел минимальный порог по математике, даже при условии максимального результата по украинскому языку, воспользоваться такими результатами НМТ для поступления в этом году он не сможет. Для участия в вступительной кампании обязательно нужно набрать проходной минимум по каждому предмету.

Что означает пороговый конкурсный балл

Пороговый конкурсный балл — это минимальный показатель, с которым абитуриента допускают к конкурсному отбору на конкретную специальность, как на бюджет, так и на контракт. Этот балл устанавливается заранее и не зависит от количества поданных заявлений.

Конкурсный балл рассчитывается по формуле с учетом весовых коэффициентов, которые могут отличаться в зависимости от специальности и региона расположения университета.

Уменьшат ли проходной балл НМТ в 2026 году из-за блэкаутов

Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева в интервью для Украинской правды прокомментировала идею снижения проходного балла или упрощения требований из-за сложных условий обучения.

По ее словам, НМТ имеет четкую цель, и это обеспечить справедливый и качественный отбор в высшие учебные заведения. Снижение проходного балла может выглядеть как временная поддержка для абитуриентов, однако в перспективе это риск для самих студентов.

Более низкие требования означают меньшую академическую готовность к обучению по выбранной специальности. В результате это может повлиять на успеваемость или даже привести к отчислению из-за несоответствия уровня подготовки ожиданиям университета. Именно поэтому, подчеркивает заместитель министра, реакцией на кризисные условия не должно быть снижение стандартов.

Вместо этого государство должно сосредоточиться на поиске механизмов для компенсации образовательных потерь и поддержки учащихся, не снижая планку требований. Ключевая задача НМТ — сохранить качество образования и равный доступ к поступлению, а не пересматривать критерии оценки.

Какой проходной балл для поступления на бюджет в 2026 году

В 2026 году для большинства специальностей бакалавриата пороговый конкурсный балл на бюджет составляет 130. Это базовый ориентир, но не окончательный проходной балл.

Какой проходной балл для поступления на контракт в 2026 году

Для контрактной формы обучения обычно достаточно от 100 конкурсных баллов, однако университеты имеют право самостоятельно повышать эту планку. Поэтому правила поступления конкретного вуза обязательно нужно проверять отдельно. Если это престижный университет, то даже для поступления на контракт будут высокие конкурсные баллы.

Вместе с тем существуют направления, где требования значительно выше. Для медицины, права, экономики, международных специальностей стоит ориентироваться на 150 баллов и более. Это касается как бюджета, так и контракта.

Пороговый и проходной балл: в чем разница

Наличие порогового балла означает только то, что абитуриент допущен к конкурсу. Проходной балл формируется уже после завершения подачи заявлений и зависит от результатов других поступающих. Именно поэтому проходной балл на бюджет 2026 года заранее неизвестен.

Чтобы оценить свои шансы, обычно ориентируются на проходные баллы предыдущего года, понимая, что они могут как вырасти, так и снизиться.

В частности, если оценивать ситуацию в 2025 году, то пороговый балл для поступления на контракт по всем предметам составлял 100 баллов. Если речь шла о бюджетной форме обучения, минимальный порог составлял 130 баллов.

В то же время проходные баллы на бюджет в 2025 году были значительно выше. По данным прошлого года, чтобы поступить на факультет журналистики, нужно было набрать около 183 баллов, на специальность Менеджмент — 176 баллов. Зато для поступления на бюджет по специальности Химия было достаточно набрать чуть больше 130 баллов.

Итак, все зависит от престижности специальности и конкретного университета. Обычно самые высокие проходные баллы устанавливают на такие специальности, как учет и налогообложение, журналистика, финансы, международное право, политология и медицина.

Поэтому, если вы выбрали одно из этих направлений, стоит максимально серьезно подготовиться и успешно сдать национальный мультипредметный тест.

Когда и где узнать результаты НМТ 2026

Тестовые баллы участники увидят после прохождения всех четырех предметов в личном кабинете участника. Сразу после этого результаты можно перевести в шкалу 100–200 с помощью специальной таблицы, чтобы примерно оценить шансы на поступление.

