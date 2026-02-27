Для участі у вступній кампанії 2026 року абітурієнтам насамперед потрібно подолати мінімальні порогові бали НМТ.

Якщо хоча б з одного предмета цей мінімум не набраний, результати тестування взагалі не можна буде використати для вступу до жодного закладу вищої освіти. У такому разі доведеться складати НМТ повторно вже наступного року.

Який прохідний бал на НМТ у 2026 році та яка мінімальна кількість балів, читайте в нашому матеріалі.

Мінімальні порогові бали НМТ 2026

Мінімальні бали – це лише допуск, а не гарантія зарахування до вишів. Кожен університет і кожна спеціальність мають власні вимоги до вступників. Вони залежать від популярності напряму, кількості бюджетних місць і того, чи йдеться про навчання на бюджеті або контракті.

Щоб пройти поріг і мати право брати участь у вступі, з кожного предмета НМТ потрібно набрати не менше 100 балів за шкалою 100–200.

Скільки треба набрати балів, щоб скласти НМТ 2026:

українська мова — 8 із 45;

математика — 5 із 32;

історія України — 9 із 54;

іноземна мова — 5 із 32;

біологія — 7 із 46;

фізика — 5 із 32;

хімія — 5 із 32;

географія — 7 із 46;

українська література — 7 із 45.



Навіть дуже високий результат з одного предмета не компенсує провал з іншого. Поріг необхідно подолати з кожного тесту окремо, інакше участь у вступній кампанії буде неможливою.

Якщо абітурієнт не подолав мінімальний поріг з математики, навіть за умови максимального результату з української мови, скористатися такими результатами НМТ для вступу цього року він не зможе. Для участі у вступній кампанії обов’язково потрібно набрати прохідний мінімум з кожного предмета.

Що означає пороговий конкурсний бал

Пороговий конкурсний бал — це мінімальний показник, з яким вступника допускають до конкурсного відбору на конкретну спеціальність, як на бюджет, так і на контракт. Цей бал встановлюється заздалегідь і не залежить від кількості поданих заяв.

Конкурсний бал розраховується за формулою з урахуванням вагових коефіцієнтів, які можуть відрізнятися залежно від спеціальності та регіону розташування університету.

Чи зменшать прохідний бал НМТ у 2026 році через блекаути

Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, в інтерв’ю для Української правди прокоментувала ідею зниження прохідного бала або спрощення вимог через складні умови навчання.

За її словами, НМТ має чітку мету, і це забезпечити справедливий і якісний відбір до закладів вищої освіти. Зменшення прохідного бала може виглядати як тимчасова підтримка для абітурієнтів, однак у перспективі це ризик для самих студентів.

Нижчі вимоги означають меншу академічну готовність до навчання за обраною спеціальністю. У результаті це може вплинути на успішність або навіть призвести до відрахування через невідповідність рівня підготовки очікуванням університету. Саме тому, підкреслює заступниця міністра, реакцією на кризові умови не має бути зниження стандартів.

Натомість держава повинна зосередитися на пошуку механізмів для компенсації освітніх втрат і підтримки учнів, не зменшуючи планку вимог. Ключове завдання НМТ — зберегти якість освіти та рівний доступ до вступу, а не переглядати критерії оцінювання.

Який прохідний бал для вступу на бюджет у 2026 році

У 2026 році для більшості спеціальностей бакалаврату пороговий конкурсний бал на бюджет становить 130. Це базовий орієнтир, але не остаточний прохідний бал.

Який прохідний бал для вступу на контракт у 2026 році

Для контрактної форми навчання достатньо від 100 конкурсних балів, однак університети мають право самостійно підвищувати цю планку. Тому правила вступу конкретного вишу обов’язково потрібно перевіряти окремо. Якщо це престижний університет, то навіть для вступу на контракт будуть високі конкурсні бали.

Разом із тим існують напрями, де вимоги значно вищі. Для медицини, права, економіки, міжнародних спеціальностей варто орієнтуватися на 150 балів і більше. Це стосується як бюджету, так і для контракту.

Пороговий і прохідний бал: у чому різниця

Наявність порогового балу означає лише те, що абітурієнт допущений до конкурсу. Прохідний бал формується вже після завершення подання заяв і залежить від результатів інших вступників. Саме тому прохідний бал на бюджет 2026 року заздалегідь невідомий.

Щоб оцінити власні шанси, зазвичай орієнтуються на прохідні бали попереднього року, розуміючи, що вони можуть як зрости, так і знизитися.

Зокрема, якщо оцінювати ситуацію у 2025 році, то пороговий бал для вступу на контракт з усіх предметів становив 100 балів. Якщо йшлося про бюджетну форму навчання, мінімальний поріг складав 130 балів.

Водночас прохідні бали на бюджет у 2025 році були значно вищими. За даними минулого року, щоб вступити на факультет журналістики, потрібно було набрати близько 183 балів, на спеціальність Менеджмент — 176 балів. Натомість для вступу на бюджет за спеціальністю Хімія було достатньо набрати трохи більше ніж 130 балів.

Отже, усе залежить від престижності спеціальності та конкретного університету. Зазвичай найвищі прохідні бали встановлюють на такі спеціальності, як облік і оподаткування, журналістика, фінанси, міжнародне право, політологія та медицина.

Тому, якщо ви обрали один із цих напрямів, варто максимально серйозно підготуватися та успішно скласти національний мультипредметний тест.

Коли та де дізнатися результати НМТ 2026

Тестові бали учасники побачать після проходження всіх чотирьох предметів, у персональному кабінеті учасника. Одразу після цього результати можна перевести у шкалу 100–200 за допомогою спеціальної таблиці, щоб приблизно оцінити шанси на вступ.

