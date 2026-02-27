Мобильный донорский хаб Теплокровные отправляется в Чернигов и населенные пункты области, чтобы распространять культуру донорства и собирать кровь для спасения жизней.

Теплокровные – это совместная инициатива ПУМБ и Mastercard в партнерстве с Агентами крови и ДонорUA. Ее цель – вдохновлять украинцев становиться донорами крови и развивать культуру регулярного донорства по всей стране.

Отмечается, что на первом этаже 13-метрового автобуса, переоборудованного в мобильный донорский хаб Теплокровные, работает интерактивная выставка о ценности крови и важности донорства. На втором – безопасная и комфортная станция для сдачи крови.

За несколько месяцев работы хаба в Киеве 1152 донора сдали 518,4 литра крови. Это потенциальный шанс спасти 3456 жизней раненых военных и гражданских.

В начале марта мобильный хаб посетит Черниговскую область. Обеспечивать забор крови будет бригада Черниговского областного центра крови.

График остановок мобильного хаба:

Регистрация для доноров крови обязательна и открыта по ссылке – с 9:00 до 13:00.

Вход на выставку: свободный для всех желающих с 10:00 до 15:00.

После Черниговщины мобильный донорский хаб отправится в Полтавскую и Черкасскую области.

Донорство может стать регулярной хорошей привычкой украинцев, которая спасает жизни.

Присоединяйтесь к движению Теплокровные и превращайте любовь к стране в реальные поступки!

За следующей остановкой автобуса в своем городе следите на сайте проекта.

Фото: Теплокровные

