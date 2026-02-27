Теплокровные отправляются в Черниговскую область: донорство, спасающее жизни
- Мобильный хаб Теплокровные отправляется в Чернигов и города области, чтобы собирать кровь и развивать культуру регулярного донорства.
- Проект уже помог спасти тысячи жизней и после Черниговщины поедет в Полтавскую и Черкасскую области.
Мобильный донорский хаб Теплокровные отправляется в Чернигов и населенные пункты области, чтобы распространять культуру донорства и собирать кровь для спасения жизней.
Теплокровные – это совместная инициатива ПУМБ и Mastercard в партнерстве с Агентами крови и ДонорUA. Ее цель – вдохновлять украинцев становиться донорами крови и развивать культуру регулярного донорства по всей стране.
Отмечается, что на первом этаже 13-метрового автобуса, переоборудованного в мобильный донорский хаб Теплокровные, работает интерактивная выставка о ценности крови и важности донорства. На втором – безопасная и комфортная станция для сдачи крови.
За несколько месяцев работы хаба в Киеве 1152 донора сдали 518,4 литра крови. Это потенциальный шанс спасти 3456 жизней раненых военных и гражданских.
В начале марта мобильный хаб посетит Черниговскую область. Обеспечивать забор крови будет бригада Черниговского областного центра крови.
График остановок мобильного хаба:
- 5 марта – Корюковка, регистрация по ссылке;
- 6 марта – Чернигов, регистрация по ссылке;
- 7 марта – Чернигов, регистрация по ссылке;
- 8 марта – Чернигов, будет работать только интерактивная выставка;
- 11 марта – Мена, регистрация по ссылке;
- 12 марта – Нежин, регистрация по ссылке;
- 13 марта – Прилуки, регистрация по ссылке.
Регистрация для доноров крови обязательна и открыта по ссылке – с 9:00 до 13:00.
Вход на выставку: свободный для всех желающих с 10:00 до 15:00.
После Черниговщины мобильный донорский хаб отправится в Полтавскую и Черкасскую области.
Донорство может стать регулярной хорошей привычкой украинцев, которая спасает жизни.
Присоединяйтесь к движению Теплокровные и превращайте любовь к стране в реальные поступки!
За следующей остановкой автобуса в своем городе следите на сайте проекта.
Фото: Теплокровные