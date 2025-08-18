Донорство крові для наших захисників: як стати учасником кампанії
- Донорська кров необхідна не тільки для наших воїнів, але і для цивільних.
- Літній період є одним із найбільш дефіцитних за кількістю донацій крові.
- Як стати учасником соціальної кампанії донорства - корисні посилання.
24 серпня, в День Незалежності України, національний телемарафон Єдині новини разом з головним партнером – Українським центром трансплант-координації (УЦТК) – запускає соціальну кампанію, що закликає українців приєднатися до донорства крові.
Кров потрібна на фронті і не тільки
Україна вже більше трьох років бореться за свободу і незалежність у повномасштабній війні. Наші захисники щодня віддають свою кров заради життя і безпеки кожного з нас.
Але кров потрібна не тільки на фронті. Щодня цивільні українці гинуть і отримують поранення в результаті російських обстрілів. Для порятунку їхнього життя також необхідна донорська кров.
В рамках кампанії підготовлено спеціальний відеоролик із закликом до донорства. Його ключове послання звучить так:
Вони проливають свою кров, захищаючи нас і нашу незалежність. А ми ділимося своєю кров’ю, щоб допомогти захисникам і всім, хто постраждав від цієї війни.
До Дня незалежності України – здайте кров. Даруйте найцінніше тим, хто бореться за найдорожче.
Чому це важливо саме зараз
Донорство крові не має вихідних і свят. Ті, хто рятує життя, потребують нашої допомоги щодня.
Літній період є одним з найбільш дефіцитних за кількістю донацій крові. Тому в цей час особливо важливо привертати увагу до теми донорства.
Кожна донація рятує життя відразу декількох людей.
Як стати учасником кампанії
Щоб дізнатися, де можна здати кров у вашому місті, перейдіть на сайт Українського центру трансплант-координації або скористайтеся інтерактивною картою пунктів прийому донорської крові за посиланням: https://utcc.gov.ua/donor.
Закликаємо всіх громадян долучитися до цієї ініціативи.
Донорство крові – це найпростіший і водночас один із найцінніших способів підтримати наших захисників і врятувати життя мирних людей.
Разом ми сильні. Разом ми – єдині.