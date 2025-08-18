Донорство крові для наших захисників: як стати учасником кампанії

Головне Донорська кров необхідна не тільки для наших воїнів, але і для цивільних.

Літній період є одним із найбільш дефіцитних за кількістю донацій крові.

Як стати учасником соціальної кампанії донорства - корисні посилання.

24 серпня, в День Незалежності України, національний телемарафон Єдині новини разом з головним партнером – Українським центром трансплант-координації (УЦТК) – запускає соціальну кампанію, що закликає українців приєднатися до донорства крові.

Кров потрібна на фронті і не тільки

Україна вже більше трьох років бореться за свободу і незалежність у повномасштабній війні. Наші захисники щодня віддають свою кров заради життя і безпеки кожного з нас.

Але кров потрібна не тільки на фронті. Щодня цивільні українці гинуть і отримують поранення в результаті російських обстрілів. Для порятунку їхнього життя також необхідна донорська кров.

В рамках кампанії підготовлено спеціальний відеоролик із закликом до донорства. Його ключове послання звучить так:

Вони проливають свою кров, захищаючи нас і нашу незалежність. А ми ділимося своєю кров’ю, щоб допомогти захисникам і всім, хто постраждав від цієї війни.

До Дня незалежності України – здайте кров. Даруйте найцінніше тим, хто бореться за найдорожче.

Чому це важливо саме зараз

Донорство крові не має вихідних і свят. Ті, хто рятує життя, потребують нашої допомоги щодня.

Літній період є одним з найбільш дефіцитних за кількістю донацій крові. Тому в цей час особливо важливо привертати увагу до теми донорства.

Кожна донація рятує життя відразу декількох людей.

Як стати учасником кампанії

Щоб дізнатися, де можна здати кров у вашому місті, перейдіть на сайт Українського центру трансплант-координації або скористайтеся інтерактивною картою пунктів прийому донорської крові за посиланням: https://utcc.gov.ua/donor.

Закликаємо всіх громадян долучитися до цієї ініціативи.

Донорство крові – це найпростіший і водночас один із найцінніших способів підтримати наших захисників і врятувати життя мирних людей.

Разом ми сильні. Разом ми – єдині.

