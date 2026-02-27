Теплокровні вирушають на Чернігівщину: донорство, що рятує життя
- Мобільний хаб Теплокровні вирушає до Чернігова та міст області, щоб збирати кров і розвивати культуру регулярного донорства.
- Проєкт уже допоміг врятувати тисячі життів і після Чернігівщини поїде до Полтавської та Черкаської областей.
Мобільний донорський хаб Теплокровні вирушає до Чернігова та населених пунктів області, щоб поширювати культуру донорства та збирати кров для порятунку життів.
Теплокровні – це спільна ініціатива ПУМБ та Mastercard у партнерстві з Агентами крові та ДонорUA. Її мета – надихати українців ставати донорами крові та розвивати культуру регулярного донорства по всій країні.
Зазначається, що на першому поверсі 13-метрового автобуса, переобладнаного в мобільний донорський хаб Теплокровні, працює інтерактивна виставка про цінність крові та важливість донорства. На другому – безпечна й комфортна станція для здавання крові.
За кілька місяців роботи хабу у Києві 1152 донори здали 518,4 літра крові. Це потенційний шанс врятувати 3456 життів поранених військових і цивільних.
На початку березня мобільний хаб завітає на Чернігівщину. Забезпечуватиме забір крові бригада Чернігівського обласного центру крові.
Графік зупинок мобільного хабу:
- 5 березня – Корюківка, реєстрація за посиланням;
- 6 березня – Чернігів, реєстрація за посиланням;
- 7 березня – Чернігів, реєстрація за посиланням;
- 8 березня – Чернігів, працюватиме лише інтерактивна виставка;
- 11 березня – Мена, реєстрація за посиланням;
- 12 березня – Ніжин, реєстрація за посиланням;
- 13 березня – Прилуки, реєстрація за посиланням.
Реєстрація для донорів крові обов’язкова та відкрита за посиланням – з 9:00 до 13:00.
Вхід на виставку: вільний для всіх охочих з 10:00 до 15:00.
Після Чернігівщини мобільний донорський хаб вирушить до Полтавської та Черкаської областей.
Донорство може стати регулярною доброю звичкою українців, що рятує життя.
Долучайтеся до руху Теплокровні, і перетворюйте любов до країни на реальні вчинки!
За наступною зупинкою автобуса у своєму місті стежте на сайті проєкту.
Раніше Факти ICTV писали про те, як стати учасником кампанії з донорства крові для наших захисників.
Фото: Теплокровні