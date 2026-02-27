Мобільний донорський хаб Теплокровні вирушає до Чернігова та населених пунктів області, щоб поширювати культуру донорства та збирати кров для порятунку життів.

Теплокровні – це спільна ініціатива ПУМБ та Mastercard у партнерстві з Агентами крові та ДонорUA. Її мета – надихати українців ставати донорами крові та розвивати культуру регулярного донорства по всій країні.

Зазначається, що на першому поверсі 13-метрового автобуса, переобладнаного в мобільний донорський хаб Теплокровні, працює інтерактивна виставка про цінність крові та важливість донорства. На другому – безпечна й комфортна станція для здавання крові.

За кілька місяців роботи хабу у Києві 1152 донори здали 518,4 літра крові. Це потенційний шанс врятувати 3456 життів поранених військових і цивільних.

На початку березня мобільний хаб завітає на Чернігівщину. Забезпечуватиме забір крові бригада Чернігівського обласного центру крові.

Графік зупинок мобільного хабу:

Реєстрація для донорів крові обов’язкова та відкрита за посиланням – з 9:00 до 13:00.

Вхід на виставку: вільний для всіх охочих з 10:00 до 15:00.

Після Чернігівщини мобільний донорський хаб вирушить до Полтавської та Черкаської областей.

Донорство може стати регулярною доброю звичкою українців, що рятує життя.

Долучайтеся до руху Теплокровні, і перетворюйте любов до країни на реальні вчинки!

За наступною зупинкою автобуса у своєму місті стежте на сайті проєкту.

Фото: Теплокровні

