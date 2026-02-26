Следующая встреча Украины, США и РФ может состояться в Абу-Даби — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров с Соединенными Штатами и Россией запланирован на начало марта в Абу-Даби.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.
Следующий раунд переговоров в Абу-Даби: что известно
Зеленский рассказал, что провел беседы с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, руководителем фракции Слуга народа Давидом Арахамией, представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
По словам президента, появилась “большая готовность” к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате, вероятно в Объединенных Арабских Эмиратах.
Президент подчеркнул, что главной задачей является подготовка встречи на уровне лидеров.
— Надо финализировать все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров. Именно такой формат может многое решить, — заявил Зеленский.
Напомним, 25 февраля состоялся телефонный разговор президентов Украины и Соединенных Штатов, который длился тридцать минут.
По данным СМИ, во время общения обсуждались территориальные вопросы и сроки подписания гарантий безопасности для Украины.
Президенты также говорили о встрече украинской делегации с американской стороной и подготовке переговоров с российской делегацией.
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что новый раунд переговоров в Женеве завершен. Украинская делегация работала с американской стороной в отдельном формате, а также состоялась трехсторонняя встреча с участием представителей США и Швейцарии.