Украине критически не хватает ракет PAC-3 для защиты от баллистики РФ — Федоров
- Украине критически не хватает ракет PAC-3 для перехвата баллистики РФ.
- Минобороны обсуждает создание совместных консорциумов с партнерами.
- Украина планирует развивать собственные проекты по производству противобаллистических ракет.
Украине критически не хватает ракет типа PAC-3 для систем противовоздушной обороны, способных перехватывать российские баллистические ракеты, поэтому государство должно развивать собственное производство противобаллистических комплексов вместе с партнерами.
Об этом во время общения с медиа заявил Михаил Федоров.
Нехватка PAC-3 для ПВО: заявление Минобороны
По словам министра обороны, именно баллистические ракеты остаются одной из самых сложных угроз для Украины, а имеющихся запасов ракет PAC-3 для ПВО недостаточно.
— Нам критически не хватает ракет типа PAC-3 для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики. Мы говорили с Президентом и о создании совместных консорциумов с партнерами, чтобы быстрее производить противоракетные ракеты, — отметил Федоров.
Он подчеркнул, что Украина имеет потенциал для самостоятельного производства противоракетных комплексов и ракет, однако для этого нужен отдельный долгосрочный проект.
— Там сложная математика, она требует больше времени. Но Украина обязательно должна развивать собственные проекты, — отметил министр.
Ранее Михаил Федоров представил четкий и измеримый план действий для защиты гражданского населения, остановки врага и лишения России ресурса для ведения войны.
По его словам, одним из ключевых приоритетов этого плана является закрытие неба над Украиной.