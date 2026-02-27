Украине критически не хватает ракет типа PAC-3 для систем противовоздушной обороны, способных перехватывать российские баллистические ракеты, поэтому государство должно развивать собственное производство противобаллистических комплексов вместе с партнерами.

Об этом во время общения с медиа заявил Михаил Федоров.

Нехватка PAC-3 для ПВО: заявление Минобороны

По словам министра обороны, именно баллистические ракеты остаются одной из самых сложных угроз для Украины, а имеющихся запасов ракет PAC-3 для ПВО недостаточно.

— Нам критически не хватает ракет типа PAC-3 для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики. Мы говорили с Президентом и о создании совместных консорциумов с партнерами, чтобы быстрее производить противоракетные ракеты, — отметил Федоров.

Он подчеркнул, что Украина имеет потенциал для самостоятельного производства противоракетных комплексов и ракет, однако для этого нужен отдельный долгосрочный проект.

— Там сложная математика, она требует больше времени. Но Украина обязательно должна развивать собственные проекты, — отметил министр.

Ранее Михаил Федоров представил четкий и измеримый план действий для защиты гражданского населения, остановки врага и лишения России ресурса для ведения войны.

По его словам, одним из ключевых приоритетов этого плана является закрытие неба над Украиной.

Источник : Укрінформ

