Україні критично бракує ракет типу PAC-3 для систем протиповітряної оборони, які здатні перехоплювати російські балістичні ракети, тому держава має розвивати власне виробництво протибалістичних комплексів разом із партнерами.

Про це під час спілкування з медіа заявив Михайло Федоров.

Нестача PAC-3 для ППО: заява Міноборони

За словами міністра оборони, саме балістичні ракети залишаються однією з найскладніших загроз для України, а наявних запасів ракет PAC-3 для ППО недостатньо.

— Нам критично бракує ракет типу PAC-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів із партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети, — зазначив Федоров.

Він наголосив, що Україна має потенціал для самостійного виробництва протибалістичних комплексів і ракет, однак для цього потрібен окремий довгостроковий проєкт.

— Там складна математика, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти, — зазначив міністр.

Раніше Михайло Федоров представив чіткий і вимірюваний план дій для захисту цивільного населення, зупинки ворога та позбавлення Росії ресурсу для ведення війни.

За його словами, одним із ключових пріоритетів цього плану є закриття неба над Україною.

Джерело : Укрінформ

