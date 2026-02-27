Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит шанс достичь мира в войне с Россией до проведения промежуточных выборов в США.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

Зеленский видит окно для мира до выборов в США

Глава государства подчеркнул, что именно Соединенные Штаты имеют достаточное влияние, чтобы остановить войну, однако для этого необходимо более сильное давление на Москву.

– Соединенные Штаты даже сильнее, чем они сами о себе думают. И я действительно так считаю. Они действительно могут оказывать давление на Путина. Они могут остановить эту войну, – заявил он.

Отвечая на вопрос о том, насколько близка перспектива мира, Зеленский выразил убеждение, что сейчас существует определенное «окно» между настоящим моментом и выборами в США в ноябре.

– Сейчас я считаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я на самом деле думаю о следующем году… это зависит от этих месяцев – сможем ли мы завершить войну до осени. До выборов – важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей; сейчас это окно открыто, – сказал президент.

Отдельно он охарактеризовал отношения со своим американским визави Дональдом Трампом как непростые, одновременно подчеркнув, что сотрудничество между государствами не ограничивается личными контактами лидеров.

Напомним, 26 февраля секретарь СНБО и глава переговорной делегации Украины Рустем Умеров сообщил, что во время встречи с представителями американского президента обсуждалась подготовка к трехсторонним переговорам и вопросы послевоенного восстановления.

По итогам консультаций Умеров вместе с лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией и представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером провели совместную беседу с президентом Украины.

После этого Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров ожидается в Абу-Даби в начале марта.

