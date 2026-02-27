Зеленский заявил об “окне возможностей” для прекращения войны до осенних выборов в США
- Зеленский заявил о "окне возможностей" для мира до выборов в США.
- По его словам, Вашингтон способен усилить давление и повлиять на ход войны.
- Следующие месяцы могут стать решающими для переговорного процесса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит шанс достичь мира в войне с Россией до проведения промежуточных выборов в США.
Об этом он сказал в интервью Sky News.
Зеленский видит окно для мира до выборов в США
Глава государства подчеркнул, что именно Соединенные Штаты имеют достаточное влияние, чтобы остановить войну, однако для этого необходимо более сильное давление на Москву.
– Соединенные Штаты даже сильнее, чем они сами о себе думают. И я действительно так считаю. Они действительно могут оказывать давление на Путина. Они могут остановить эту войну, – заявил он.
Отвечая на вопрос о том, насколько близка перспектива мира, Зеленский выразил убеждение, что сейчас существует определенное «окно» между настоящим моментом и выборами в США в ноябре.
– Сейчас я считаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я на самом деле думаю о следующем году… это зависит от этих месяцев – сможем ли мы завершить войну до осени. До выборов – важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей; сейчас это окно открыто, – сказал президент.
Отдельно он охарактеризовал отношения со своим американским визави Дональдом Трампом как непростые, одновременно подчеркнув, что сотрудничество между государствами не ограничивается личными контактами лидеров.
Напомним, 26 февраля секретарь СНБО и глава переговорной делегации Украины Рустем Умеров сообщил, что во время встречи с представителями американского президента обсуждалась подготовка к трехсторонним переговорам и вопросы послевоенного восстановления.
По итогам консультаций Умеров вместе с лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией и представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером провели совместную беседу с президентом Украины.
После этого Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров ожидается в Абу-Даби в начале марта.