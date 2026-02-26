Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о завершении раунда переговоров в Женеве. Украинская делегация работала в отдельном формате с американской стороной, также состоялась трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.

Умеров о результатах переговоров в Женеве

— В Женеве завершили еще один раунд переговоров. Работа прошла в двух форматах – отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии, — отметил Умеров.

Он сообщил, что по результатам переговоров вместе с Давидом Арахамией и представителями американской стороны, Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, состоялся совместный разговор с президентом Владимиром Зеленским по итогам встречи и дальнейшим шагам.

По словам Умерова, стороны готовят следующий раунд переговоров. Украинская сторона сосредоточила работу на финализации параметров безопасности, экономических решений и согласовании позиций.

Секретарь СНБО отметил, что они должны стать основой для дальнейших договоренностей.

— Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной, – подчеркнул он.

Умеров добавил, что отдельное внимание стороны сосредоточили на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины.

Вместе с экономической командой правительства, в частности Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины.

— Договорились, что наши команды более детально продолжат работу над документом, в частности, по будущему восстановлению и инвестиционному плану, — отметил Умеров.

