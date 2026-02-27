Президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить шанс досягти миру у війні з Росією до проведення проміжних виборів у США.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

Зеленський бачить вікно для миру до виборів у США

Глава держави наголосив, що саме Сполучені Штати мають достатній вплив, щоб зупинити війну, однак для цього необхідний сильніший тиск на Москву.

Зараз дивляться

– Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони самі про себе думають. І я справді так вважаю. Вони дійсно можуть чинити тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну, – заявив він.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки близькою є перспектива миру, Зеленський висловив переконання, що нині існує певне “вікно” між теперішнім моментом і виборами у США в листопаді.

– Тепер я вважаю, що в нас є шанс. Між нами кажучи, що я насправді думаю про наступний рік… це залежить від цих місяців – чи матимемо ми можливість завершити війну до осені. До виборів – важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то в нас є це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите, – сказав президент.

Окремо він охарактеризував відносини зі своїм американським візаві Дональдом Трампом як “непрості”, водночас підкресливши, що співпраця між державами не обмежується особистими контактами лідерів.

Нагадаємо, 26 лютого секретар РНБО та глава переговорної делегації України Рустем Умєров повідомив, що під час зустрічі з представниками американського президента обговорювалася підготовка до тристоронніх переговорів і питання післявоєнного відновлення.

За підсумками консультацій Умєров разом із лідером фракції Слуга народу Давид Арахамія та представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером провели спільну розмову з президентом України.

Після цього Зеленський повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів очікується в Абу-Дабі на початку березня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.