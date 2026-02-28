Сегодня, 28 февраля, в Украине с визитом находятся представители нового правительства Нидерландов.

В Киев прибыли представители нового правительства Нидерландов

Как сообщил президент Владимир Зеленский, сегодня в Украине находятся представители нового правительства Нидерландов, который начал работу на этой неделе, – главы Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

– Этот визит – большой сигнал поддержки для нашего народа. Для нас это очень важно. Благодаря сотрудничеству со всеми правительствами Нидерландов за время этой войны отношения между странами уже носят характер стратегического партнерства и доверия, — написал он в Telegram.

В ходе переговоров стороны сосредоточили внимание на усилении украинской ПВО, продолжении реализации программы PURL, дипломатии по достижению достойного мира, а также на углублении оборонного сотрудничества между Украиной и Нидерландами.

— Спасибо за готовность и дальше помогать Украине. Мы можем рассчитывать на Нидерланды, и это важно. Благодарен за все проявления поддержки для нашего народа, — добавил глава государства.

К слову, в феврале этого года Правительство Нидерландов выделило €2 млн на поиск и возвращение украинских детей, похищенных РФ.

Средства будут направлены на закупку ДНК-наборов для идентификации детей и на психосоциальную поддержку.

