Сьогодні, 28 лютого, в Україні з візитом перебувають представники нового уряду Нідерландів.

До Києва прибули представники нового уряду Нідерландів

Як повідомив президент Володимир Зеленський, сьогодні в Україні знаходяться представники нового уряду Нідерландів, що розпочав роботу цього тижня, – голови Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.

– Цей візит – великий сигнал підтримки для нашого народу. Для нас це дуже важливо. Завдяки співпраці зі всіма урядами Нідерландів за час цієї війни відносини між країнами вже мають характер стратегічного партнерства й довіри, – написав він у Telegram.

Під час перемовин сторони зосередили увагу на посиленні української ППО, продовженню реалізації програми PURL, дипломатії для досягнення достойного миру, а також поглибленню оборонної співпраці між Україною і Нідерландами.

– Дякую за готовність і надалі допомагати Україні. Ми можемо розраховувати на Нідерланди, і це важливо. Вдячний за всі прояви підтримки для нашого народу, – додав голова нашої держави.

До речі, у лютому цього року Уряд Нідерландів виділив €2 млн на пошук і повернення українських дітей, яких викрала РФ. Кошти спрямують на закупівлю ДНК-наборів для ідентифікації дітей та на психосоціальну підтримку.

