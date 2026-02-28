Россия не смогла достичь существенного продвижения во время зимнего наступления, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Буданов о зимнем наступлении России

Территориальные достижения РФ за зиму мизерные, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью для украинских телеканалов.

В то же время он отметил, что враг смог добиться успехов в “войне” против энергетики — и это почувствовал на себе каждый украинец.

Сейчас смотрят

— Достижения за зиму территориальные у них мизерные. Пожалуй, наименьшие по сравнению со всеми другими периодами всех кампаний против Украины, которые они проводили. Но так же верно и то, что фактор влияния на общество, прежде всего через удары по энергетике, был. И здесь они достигли значительного успеха в плане разрушений нашей энергетической системы. Очень значительного прогресса они для себя в этом добились. Мы все с вами это ощущаем на себе, — заявил Кирилл Буданов.

При этом глава Офиса президента отметил, что с приходом весны данный фактор будет постепенно сходить на нет.

В дальнейшем на фронтах будет наблюдаться попытка сторон достичь своей цели военным путем, отметил Буданов. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока решения не удастся найти в ходе дипломатии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.