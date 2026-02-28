Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери врага на 28 февраля: ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 32 артсистемы
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 770 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага в войне на 28 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 265 900 (+770) человек,
- танков – 11 707 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 102 (+5) ед.,
- артиллерийских систем – 37 663 (+32) ед.,
- реактивных систем залпового огня – 1 661 (+2) ед.,
- средств противовоздушной обороны – 1 305 (+0) ед.,
- самолетов – 435 (+0) ед.,
- вертолетов – 348 (+0) ед.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 149 637 (+1 616) ед.,
- крылатых ракет – 4 384 (+0) ед.,
- кораблей и катеров – 29 (+0) ед.,
- подводных лодок – 2 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 80 329 (+149) ед.,
- специальной техники – 4 075 (+0) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1466-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
