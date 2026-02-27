Если Путин не поддержит трехстороннюю встречу, будет долгая война — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может длиться долго, если Путин не согласится на трехстороннюю встречу лидеров.
- В случае готовности президента РФ к переговорам есть шанс в течение полугода провести встречу и попытаться завершить войну.
Война в Украине может быть долгой, если Россия в ближайшее время не согласится на проведение переговоров в формате трехсторонней встречи лидеров.
Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Sky News.
Зеленский обучастии Пуктина в переговорах
— Мы разговаривали с президентом Трампом, и я сказал, что нам нужна трехсторонняя встреча на уровне лидеров с Путиным. И если Путин не поддержит это, у нас будет, например, долгая война. Поэтому президент Трамп сказал мне, что мы должны над этим работать, — сказал он.
По словам Зеленского, в случае готовности президента РФ к трехсторонней встрече появится возможность в течение полугода провести переговоры и попытаться завершить войну.
В то же время отказ Путина от таких переговоров будет означать “долгую войну”.
Президент добавил, что ситуация может осложниться накануне выборов в США, когда американская команда сосредоточит внимание на внутренних вопросах.
В случае, если уровень вовлеченности американцев снизится, по мнению Зеленского, ведущую роль может взять на себя Европа.
Сейчас европейские партнеры не вовлечены в полной мере. В случае отсутствия результата от таких усилий война продлится дольше.
Зеленский отверг возможность поездки в Москву и назвал предложения российской стороны “игрой”.
Он заявил о готовности к диалогу на нейтральной территории, однако исключил проведение встречи в России и Беларуси.
Напомним, бывший постоянный представитель Украины при ООН, первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица заявил, что без участия президентов Украины и РФ решение ключевых вопросов мирных переговоров практически невозможно.
Он добавил, что в лучшем варианте к саммиту должен присоединиться президент США Дональд Трамп.