Война в Украине может быть долгой, если Россия в ближайшее время не согласится на проведение переговоров в формате трехсторонней встречи лидеров.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Зеленский обучастии Пуктина в переговорах

— Мы разговаривали с президентом Трампом, и я сказал, что нам нужна трехсторонняя встреча на уровне лидеров с Путиным. И если Путин не поддержит это, у нас будет, например, долгая война. Поэтому президент Трамп сказал мне, что мы должны над этим работать, — сказал он.

По словам Зеленского, в случае готовности президента РФ к трехсторонней встрече появится возможность в течение полугода провести переговоры и попытаться завершить войну.

Сейчас смотрят

В то же время отказ Путина от таких переговоров будет означать “долгую войну”.

Президент добавил, что ситуация может осложниться накануне выборов в США, когда американская команда сосредоточит внимание на внутренних вопросах.

В случае, если уровень вовлеченности американцев снизится, по мнению Зеленского, ведущую роль может взять на себя Европа.

Сейчас европейские партнеры не вовлечены в полной мере. В случае отсутствия результата от таких усилий война продлится дольше.

Зеленский отверг возможность поездки в Москву и назвал предложения российской стороны “игрой”.

Он заявил о готовности к диалогу на нейтральной территории, однако исключил проведение встречи в России и Беларуси.

Напомним, бывший постоянный представитель Украины при ООН, первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица заявил, что без участия президентов Украины и РФ решение ключевых вопросов мирных переговоров практически невозможно.

Он добавил, что в лучшем варианте к саммиту должен присоединиться президент США Дональд Трамп.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.