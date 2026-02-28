Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 28 лютого: ЗСУ знищили 770 окупантів та 32 артсистеми
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 770 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 28 лютого 2026
- особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб,
- танків – 11 707 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 24 102 (+5) од.,
- артилерійських систем – 37 663 (+32) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 661 (+2) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 305 (+0) од.,
- літаків – 435 (+0) од.,
- гелікоптерів – 348 (+0) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1 616) од.,
- крилатих ракет – 4 384 (+0) од.,
- кораблів та катерів – 29 (+0) од.,
- підводних човнів – 2 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 80 329 (+149) од.,
- спеціальної техніки – 4 075 (+0) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1466-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
