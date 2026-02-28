Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 770 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 28 лютого 2026

особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб,

танків – 11 707 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 24 102 (+5) од.,

артилерійських систем – 37 663 (+32) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 661 (+2) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 305 (+0) од.,

літаків – 435 (+0) од.,

гелікоптерів – 348 (+0) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1 616) од.,

крилатих ракет – 4 384 (+0) од.,

кораблів та катерів – 29 (+0) од.,

підводних човнів – 2 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 80 329 (+149) од.,

спеціальної техніки – 4 075 (+0) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1466-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

