Україна сподівається, що регіон Близького Сходу у контексті останніх подій в Ірані стане безпечнішим і стабільнішим, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про події в Ірані

У своєму відеозверненні голова нашої держави відреагував на проведення США масштабної військової операції в Ірані, наголосивши на справедливості надання шансу іранському народу позбутися терористичного режиму.

– Зараз бачимо, що події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко. На жаль, Україна знає, про що йдеться, надто добре. Хоча українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і снабжав його Шахедами, причому не тільки самими дронами, але й технологіями. Іран надавав й іншу зброю Росії, – зауважив Зеленський.

Водночас він нагадав, що загалом за час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу Шахед – проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики.

– Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму. Позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану. Наша позиція – вона добре відома, і Україна говорила про це неодноразово, у тому числі напередодні. Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче, – додав він.

За словами Зеленського, завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають. Він наголосив, що відповідне розуміння повинно прийти і до росіян також.

– Люди не можуть знати дня і години, але все ж таки на кожне зло, на терор і агресію проти сусідів бувають справедливі відповіді. Розраховуємо, що в підсумку регіон Близького Сходу стане більш безпечним та стабільним. Багато вже заради цього змін, – додав голова держави.

Зеленський повідомив про готовність України допомагати кожному народу, щоб безпеки та справедливості ставало більше, а терористичних режимів – менше.

