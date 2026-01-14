Сегодня, 13 января, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации в Украине.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на заседание парламента.

Продление военного положения и мобилизации

Так, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности поддержал единогласно внесенные на утверждение парламентом указы о продлении военного положения и мобилизации №14367 и №14366.

В зале парламента 330 народных депутатов отдали свои голоса за продление военного положения (№14366).

Военное положение и мобилизация продлеваются на 90 суток. Это уже 18-й раз, когда парламент голосует по этим вопросам.

Военное положение и мобилизация продлены до 4 мая 2026 года.

За продление всеобщей мобилизации (№14367) проголосовали 312 народных депутатов.

Последний раз Верховная Рада продлевала действие военного положения и всеобщей мобилизации 21 октября 2025 года. Тогда парламент поддержал закон №14128, которым в 17-й раз продлил военное положение в Украине. За соответствующее решение проголосовали 317 народных депутатов.

Ранее Факты ICTV рассказывали, какие изменения готовит 2026 год для мобилизационного процесса. Напомним, что увеличена базовая военная подготовка до 51 дня.

