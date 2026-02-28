Возможно ли новое наступление войск РФ на Киев: Буданов ответил
В настоящее время нет угрозы повторного наступления российских оккупационных войск на Киев с северного направления.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью украинским телеканалам в эфире телемарафона Єдині новини.
Может ли армия РФ снова пойти на Киев
У руководителя ОП спросили, в каком состоянии сейчас находится армия РФ и способна ли она снова пойти на Киев.
В ответ на это Буданов отметил, что на сегодняшний день признаков подготовки врага к подобному наступлению в направлении столицы Украины не фиксируется.
— На данный момент, пойдет ли она (Россия — Ред.) на Киев? Нет, не пойдет. На данный момент этого нет. Надеюсь, и не будет, — подчеркнул он.
Недавно заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса озвучил планы РФ на фронте в 2026 году. По его словам, российские оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой области до конца марта — начала апреля этого года.
Кроме того, враг планирует продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях, а также попытается создать буферную зону вдоль границы в Сумской и Харьковской областях.
Между тем Силы обороны Украины проводят успешную операцию на южном направлении. С конца января текущего года украинские военные освободили не менее 400 квадратных километров территории на юге и восемь населенных пунктов.