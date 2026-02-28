Наразі немає загрози повторного наступу російських окупаційних військ на Київ з північного напрямку.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю українським телеканалам в ефірі телемарафону Єдині новини.

Чи може армія РФ знову піти на Київ

У керівника ОП запитали, в якому стані зараз перебуває армія РФ та чи здатна вона знову піти на Київ.

У відповідь на це Буданов зазначив, що станом на сьогодні ознак підготовки ворога до подібного наступу в напрямку столиці України не фіксується.

— Станом на зараз, чи піде вона (Росія – Ред.) на Київ? Ні, не піде. Станом на зараз цього немає. Сподіваюся, і не буде, – наголосив він.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента Павло Паліса озвучив плани РФ на на фронті у 2026 році. За його словами, російські окупанти хочуть вийти на адміністративні межі Донецької області до кінця березня – початку квітня цього року.

Крім того, ворог планує просунутися у Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також пробуватиме створити буферну зону вздовж кордону у Сумській і Харківській областях.

Тим часом Сили оборони України проводять успішну операцію на південному напрямку. З кінця січня поточного року українські військові звільнили щонайменше 400 квадратних кілометрів території на Півдні та вісім населених пунктів.

