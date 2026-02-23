С конца января текущего года украинские военнослужащие освободили 400 квадратных километров территории на Юге.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский по итогам рабочей поездки в Южную операционную зону.

Силы обороны освободили восемь населенных пунктов

По его словам, обстановка на этом участке остается сложной. Противник не прекращает давление, активно применяет малые штурмовые группы для инфильтрации, использует артиллерию, беспилотные средства, бронетехнику.

— Но наши воины не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции. С конца января этого года на Александровском направлении группировка ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами, — заявил Сырский в понедельник, 23 февраля.

Главнокомандующий сообщил, что работает на направлениях выполнения боевых задач в Южной операционной зоне.

Во время поездки он посетил части, ведущие наступление, а также подразделения, удерживающие оборону на одном из ключевых участков фронта.

Сырский провел совещание с командирами. Были определены первоочередные шаги для усиления обороны и надлежащего обеспечения подразделений.

Обсудили вопросы логистики, эвакуации раненых, бесперебойной доставки боеприпасов и технического сопровождения подразделений.

— Наш план неизменен: эффективное выполнение поставленных задач с максимальным сохранением жизни и здоровья наших защитников и защитниц, усиление обороноспособности и наращивание возможностей на каждом участке фронта. Работаем системно и слаженно, чтобы освободить украинскую землю, — добавил Сырский.

Напомним, 20 февраля президент Владимир Зеленский в интервью AFP сообщил, что украинские защитники на южном участке фронта освободили от российских оккупантов территорию площадью 300 квадратных километров, не уточнив, за какой период это произошло.

