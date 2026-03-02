Каждый водитель транспортного средства (ТС) обязательно должен иметь при себе водительское удостоверение, подтверждающее право управления автомобилем.

Какое будет наказание за управление авто без прав и будет ли штраф за повторную езду без прав — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой штраф за езду без прав после лишения прав

Управление транспортным средством после лишения водительских прав является серьезным нарушением законодательства Украины. Если водитель был лишен права на управление транспортными средствами, но продолжает садиться за руль, это влечет за собой наложение штрафа.

Юристы Безоплатной правовой помощи отметили, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (статья 126, часть 4) управление транспортными средствами лицом, лишенным прав, влечет за собой наложение штрафа в размере одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

В 2026 году штраф за езду без прав после лишения прав составляет 20 400 грн.

Если водитель, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления автомобилем, садится за руль, ему грозит лишение прав от трех до шести месяцев.

В случае повторного совершения такого нарушения в течение года, штраф значительно увеличивается и составляет 40 800 грн. Кроме того, нарушителя могут лишить права управления транспортными средствами на срок от пяти до семи лет.

В целом за управление авто без прав предусмотрено:

если у водителя нет при себе соответствующих документов (водительского удостоверения, регистрационных документов, полиса страхования на автомобиль), предусмотрено наложение штрафа в размере 425 грн;

если у водителя вообще нет документов, предоставляющих ему право управлять ТС, тогда предусмотрен штраф в размере 3400 грн;

штраф за езду без прав после лишения прав влечет за собой наказание в размере 20 400 грн.

