Кожен водій транспортного засобу (ТЗ) обов’язково повинен мати з собою собі водійське посвідчення, яке підтверджує право керування автомобілем.

Яким буде покарання за керування авто без прав та чи буде штраф за повторну їзду без прав — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Який штраф за їзду без прав після позбавлення прав

Керування транспортним засобом після позбавлення водійських прав – серйозне порушення українського законодавства. Якщо водій був позбавлений права керування транспортними засобами, але продовжує сідати за кермо, на нього буде накладено штраф.

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 126, частина 4), керування транспортними засобами особою, позбавленою прав, тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У 2026 році штраф за їзду без прав після позбавлення прав становить 20 400 грн.

Якщо водій, щодо якого встановлено тимчасове обмеження у праві керування автомобілем, сідає за кермо, йому загрожує позбавлення прав від трьох до шести місяців.

У разі повторного вчинення такого порушення протягом року, штраф значно збільшується й становить 40 800 грн. Крім того, порушника можуть позбавити права керування транспортними засобами на строк від п’яти до семи років.

Загалом за керування авто без прав передбачено:

якщо у водія немає із собою відповідних документів (водійського посвідчення, реєстраційних документів, поліса страхування на автомобіль), передбачено накладання штрафу у розмірі 425 грн;

якщо у водія взагалі немає документів, що надають йому право керувати ТЗ, передбачено штраф у розмірі 3400 грн;

штраф за їзду без прав після позбавлення прав тягне за собою покарання у розмірі 20 400 грн.

