Соединенные Штаты Америки и страны Европы не посылали сигналов, что ситуация вокруг Ирана повлияет на программу PURL, по которой Украина получает важное оружие от США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам 2 марта.

Зеленский о влиянии ситуации с Ираном на программу PURL

Однако Зеленский признал, что интенсивность боевых действий в Иране может повлиять на количество противовоздушной обороны для Украины.

– Безусловно, этот вопрос беспокоит нас. Мы на связи с партнерами: буквально 10 минут назад разговаривал с канцлером Германии и поднимал этот вопрос. Пока не было подобных сигналов от американцев и европейцев, – сказал он.

По словам Зеленского, все понимают, что соответствующее оружие нужно Украине для защиты жизни.

Он заверил, что пока программа PURL работает. Президент отметил, что работает над тем, чтобы были транши от европейских партнеров.

– Пока что те поставки, на которые мы рассчитывали, не уменьшились, но прошло сутки. Пока что рано делать выводы. В любом случае, если будут длительные боевые действия на Ближнем Востоке, безусловно, это повлияет на поставки, – считает Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что украинская сторона будет осуществлять соответствующие меры, чтобы не прекращать собственное производство.

Кроме этого, Украина сейчас будет заниматься тем, чтобы не заблокировали €90 млрд, чего стремится Венгрия, отметил Владимир Зеленский.

